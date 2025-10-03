Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 48 ilde 509 iş ve konut satışı 15-16 Ekim 2025: TOKİ 509 gayrimenkul satışı ödeme planı, teminat tutarı, katılım şartları

        TOKİ 48 ilde iş yeri ve konut olmak üzere 509 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 48 farklı ilde toplam 509 gayrimenkulü satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek açık artırmalara katılmak isteyenlerin, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Katılımcıların bilmesi gereken tüm detaylar "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden paylaşılıyor. İşte, TOKİ'nin satışa çıkardığı 509 gayrimenkul için açık artırma tarihleri, ödeme koşulları ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut almak isteyenler yüzde 25 peşinatla 72 ay vadeden yararlanabilecek, iş yeri almak isteyenler ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vadeli ödeme imkanına sahip olacak. Peki, TOKİ’nin 509 gayrimenkul satışı hangi tarihte ve hangi illerde gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ 48 İLDE 509 İŞ YERİ VE KONUT SATIYOR

        TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

        3

        TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

        Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

        4

        Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        5

        GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

        6

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

