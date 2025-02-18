TOKİ 50 ilde 818 arsa satışı başlıyor! TOKİ arsaları niteliği nedir, hangi illerde yer alıyor?
TOKİ, 5 milyon 417 bin 727 metrekare büyüklüğündeki 818 arsayı satışa çıkarıyor. 50 ilde yer alan arsalar, 19-20-21 Şubat tarihlerinde açık artırma yöntemi ile satılacak. Alıcılar iki farklı ödeme planından istediğini seçebilecek. İşte, TOKİ arsa satışına dair tüm detaylar...
TOKİ, 50 ilde 818 arayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede muhammen bedeli 18 milyar 331 milyon 905 bin 164 lira olan arsalar için teklif verilecek. Alıcılar, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile istedikleri arsaya sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?
TOKİ 50 İLDE 818 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ, 818 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
TOKİ 50 İLDE 818 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;
Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.
Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.