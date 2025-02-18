TOKİ, 50 ilde 818 arayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek müzayedede muhammen bedeli 18 milyar 331 milyon 905 bin 164 lira olan arsalar için teklif verilecek. Alıcılar, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile istedikleri arsaya sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?