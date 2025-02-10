Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 50 ilde 834 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme seçenekleri neler, arsalar nerede ve nitelikleri neler?

        TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak ve ödeme seçenekleri neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 50 ilde 834 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılara iki farklı ödeme seçeneğinin sunulduğu müzayede peşin ödemelere yüzde 15 indirim uygulanacak. Ankara ve İstanbul'da yapılacak satış kapsamında konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman?

        2

        TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

        TOKİ, 834 arsayı 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        ARSALAR HANGİ İLDE YER ALIYOR?

        Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

        4

        TOKİ 50 İLDE 834 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

        TOKİ, alıcılara iki ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!