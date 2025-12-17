Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, nasıl, nereden başvuru yapılır?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

        'Yüzyılın Konut Projesi' TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında son günlere girildi. Başvurularını e-Devlet veya Emlak Katılım Bankası aracılığıyla ileten vatandaşlar kura tarihini, başvuru yapmayı düşünenler ise TOKİ son başvuru tarihini gündemine aldı. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından, hak sahipleri kura çekiminin ardından belirlenecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2025 TOKİ son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 23:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son başvuru tarihi, gündemi meşgul etmeye başladı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, 5 bin TL'lik başvuru ücreti ödeyerek başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte TOKİ başvurularının sona ereceği tarih...

        2

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        3

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        4

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

        Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

        5

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici