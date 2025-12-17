TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
'Yüzyılın Konut Projesi' TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında son günlere girildi. Başvurularını e-Devlet veya Emlak Katılım Bankası aracılığıyla ileten vatandaşlar kura tarihini, başvuru yapmayı düşünenler ise TOKİ son başvuru tarihini gündemine aldı. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından, hak sahipleri kura çekiminin ardından belirlenecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2025 TOKİ son başvuru tarihi...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son başvuru tarihi, gündemi meşgul etmeye başladı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, 5 bin TL'lik başvuru ücreti ödeyerek başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte TOKİ başvurularının sona ereceği tarih...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.