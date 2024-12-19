TOKİ 51 ilde 607 arsa satışı yapacak! TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme planı var mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken, açık artırmaya katılmak için katılım teminatı da ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme planı var mı?
Türkiye genelinde 51 ilde 607 arsa satışa sunulacak. İstanbul, Ankara ve diğer illerde toplamda 607 arsa satışa çıkarılırken, Ankara ve İstanbul'da yapılacak satışa çevrim içi olarak da katılım sağlayabilecek. Alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken, açık artırmaya katılmak için katılım teminatı da ödemesi gerekiyor. İşte TOKİ arsa satışı detayları
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.
TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.