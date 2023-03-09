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TOKİ Adana arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İlk Evim Arsa kuraları başladı. Toplu Konut İdaresi, kura çekimde deprem bölgesine öncelik verileceğini açıklamasının ardından, TOKİ Adana arsa kura çekiminin ne zaman yapılacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. TOKİ Adana arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından 2000 müstakil arsa, hak sahibini bulacak. TOKİ Adana arsa kura sonuçları 9 Mart Perşembe günü başlarken TOKİ arsa kura çekimi canlı yayında takip edilebilmektedir. İşte TOKİ Adana kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa kura çekimleri ertelenmişti. TOKİ kura çekiminde deprem bölgesine öncelik verileceğini duyururken bu kapsamda TOKİ Adana arsa kura çekimi 9 Mart itibarıyla başladı. Adana TOKİ  arsa kura çekimi sonuçları isim listesi canlı yayın üzerinden takip edilmektedir. İşte Adana TOKİ arsa kura çekimi sonuçları canlı yayın izleme sayfası...
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ADANA ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ Adana arsa kura çekimi 9 Mart 2023 Perşembe günü başladı

     
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir. 
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    ARSA ÖDEME PLANI

    TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ARSA KAÇ ADET?

    TOKİ Arsa tüm Türkiye'de 1 milyon adet. En çok arsa satışı ise 50 bin ile İstanbul. İstanbul'u 100 bin arsa satışı ile Ankara, 35 bin ile Adana, 28 bin ile Esikşehir, 25 bin ile İzmir ve Kayseri izlemektedir. 
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

    8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller şunlar:

    9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

    9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ ADANA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?
  • TOKİ Adana arsa kura sonuçları canlı yayın isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Adana başvuru sonuçları açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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