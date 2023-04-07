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Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ iş yeri kura çekimi tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi canlı yayın üzerinden çekilecek. İşte 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi...

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  • TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

    Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi canlı yayın üzerinden açıklanıyor. Malatya Battalgazi'de 506, Adana Sarıçam'da 379, Eskişehir Odunpazarı 304, Erzurum Yakutiye 218 ve Kayseri Melikgazi'de 214 iş yeri TOKİ iş yeri kura çekiminin ardından sahiplerini bulacak. Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi çekilişin gerçekleşmesinin ardından e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...
  • TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

    TOKİ İŞYERİ KURA TAKVİMİ - 7 NİSAN 2023

    Malatya Battalgazi 506 iş yeri

    Kayseri Melikgazi 214 iş yeri
  • TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

    Erzurum Yakutiye 218 iş yeri

    Eskişehir Odunpazarı 304 iş yeri

    Adana Sarıçam 379 İş yeri
  • TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

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    TOKİ ESKİŞEHİR KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izle | 7 Nisan 2023 Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar e-Devlet TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kazanan isim listesini görebilecek.

    TOKİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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