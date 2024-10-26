TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bugün kuralardan biri de Adıyaman ili için gerçekleşiyor. Adıyaman TOKİ kura çekilişi ile toplam 3.108 konut sahibini bulacak.

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adıyaman deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Kura ile birlikte Adıyaman’da yapımı tamamlanan 3 bin 108 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.