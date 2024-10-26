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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı yayın 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak 130 bininci konut anahtar teslimi, canlı kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Adıyaman kura sonuçlarına göre, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 3.108 konutlar için hak sahibi belli belli olacak. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek. Peki Adıyaman kura sonuçları ne zaman belli olacak? Adıyaman kura çekimi sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:58
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        TOKİ Adıyaman kura sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, 26 Ekim Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

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        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bugün kuralardan biri de Adıyaman ili için gerçekleşiyor. Adıyaman TOKİ kura çekilişi ile toplam 3.108 konut sahibini bulacak.

        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Adıyaman deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

        Kura ile birlikte Adıyaman’da yapımı tamamlanan 3 bin 108 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

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        KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.

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        TOKİ ADIYAMAN CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI

        TOKİ SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA EKRANI

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