        TOKİ AMASYA KURA TARİHİ 2026: TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman? TOKİ Amasya kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Amasya kura tarihi: 2026 TOKİ Amasya kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde Amasya için kritik gün yaklaştı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler, Amasya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 601 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Kura öncesinde, çekilişe katılmaya hak kazananların listesi ve sonuçların açıklanacağı takvim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 20.01.2026 - 22:33 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:33
        1

        TOKİ’nin dev sosyal konut hamlesinde Amasya’da kura heyecanı yaşanıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kent genelinde yapılacak 2 bin 601 konut için başvuran binlerce kişi, 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek kura çekimine kilitlendi. Adaylar, kura listelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını ve sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ Amasya kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Amasya TOKİ kurası 22 Ocak’ta saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        3

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

