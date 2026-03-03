Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: 31.073 konut Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Ankara kurası bugün çekilecek! 2026 TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'ya geldi. Başkentin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 3 Mart 2026 Salı bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Ankara kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir? İşte 3 Mart 2026 TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 08:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 3 Mart Salı bugün Ankara’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Ankara kurası, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş sonrası TOKİ Ankara kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2026 TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama sayfası…

        2

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 13.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        Kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini bulmuş olacak.

        3

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

        Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780

        Sincan Temelli 4000

        Akyurt 150

        Ayaş 150

        Bala 110

        Beypazarı 750

        Çamlıdere 200

        Çubuk 500

        Elmadağ 500

        Evren 41

        Güdül 142

        Haymana 150

        Kahramankazan 300

        Kalecik 150

        Kızılcahamam 150

        Nallıhan 200

        Nallıhan Çayırhan 100

        Polatlı 1500

        Şereflikoçhisar 200

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?