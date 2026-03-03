TOKİ Ankara kurası bugün çekilecek! 2026 TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'ya geldi. Başkentin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 3 Mart 2026 Salı bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Ankara kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir? İşte 3 Mart 2026 TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 3 Mart Salı bugün Ankara’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Ankara kurası, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş sonrası TOKİ Ankara kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2026 TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 13.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini bulmuş olacak.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
Sincan Temelli 4000
Akyurt 150
Ayaş 150
Bala 110
Beypazarı 750
Çamlıdere 200
Çubuk 500
Elmadağ 500
Evren 41
Güdül 142
Haymana 150
Kahramankazan 300
Kalecik 150
Kızılcahamam 150
Nallıhan 200
Nallıhan Çayırhan 100
Polatlı 1500
Şereflikoçhisar 200
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.