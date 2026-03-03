TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Ankara 31 bin 73 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara kurası, 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla düzenlenen tören ile çekildi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece Başkentin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 31 bin 73 konutun hak sahipleri canlı yayında belirlendi. TOKİ Ankara kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda Ankara kura çekim töreni, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 3 Mart 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini buldu.
TOKİ’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkent Ankara'da Kura Heyecanı...
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Bakanımız Sayın Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Ankara ili kurası düzenlenen tören ile çekildi. Noter huzurunda 31.073 hak sahibinin isimleri belirlendi. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.’’
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
Sincan Temelli 4000
Akyurt 150
Ayaş 150
Bala 110
Beypazarı 750
Çamlıdere 200
Çubuk 500
Elmadağ 500
Evren 41
Güdül 142
Haymana 150
Kahramankazan 300
Kalecik 150
Kızılcahamam 150
Nallıhan 200
Nallıhan Çayırhan 100
Polatlı 1500
Şereflikoçhisar 200
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.