TOKİ Antalya kura çekimine katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Antalya konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya'da toplam 13 bin 213 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?'' soruları yanıt buldu. TOKİ Antalya sosyal konut kura tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi yayımlandı. Böylece TOKİ Antalya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Antalya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Sıra 13 bin 213 konutun inşa edileceği Antalya iline geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenleri açıkladı. Böylece Antalya’nın Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Antalya konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Antalya kura çekimi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapılacak çekiliş, saat 12.00'de başlayacak.
ANTALYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Antalya’nın Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde toplam 13 bin 213 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Döşemealtı, Konyaaltı) 12000
Akseki (Yarpuz Mahallesi) 70
Elmalı 200
Gündoğmuş 47
İbradı 50
Korkuteli 196
Manavgat 500
Serik 150
TOKİ ANTALYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Antalya’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ ANTALYA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ANTALYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Antalya’nın Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ ANTALYA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Antalya kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.