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TOKİ arsa kuraları başlıyor! 2023 Şubat TOKİ Arsa kura çekimi tarihleri...

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bakan Kurum, TOKİ arsa kura çekiminin başladığını duyurudu. TOKİ arsa kura çekilişleri 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat'ta başlıyor. İşte, 2023 Şubat TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

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  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'ilk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ arsa kura çekimi tarihleri belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var." ifadelarini kullandı. İşte, 1-6 Şubat 2023 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri...
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİM HEYECANI BAŞLIYOR

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. ifadelerini kullandı.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    "YARIN BAŞLIYORUZ HAYIRLI OLSUN"

    Bakan Kurum, "Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (1 Şubat) başlıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    "İlk Evim Arsa" projesi 1'inci etap TOKİ arsa kura çekimi 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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