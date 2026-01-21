TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projelerine başvuran ve kura çekilişinde hak sahibi olamayan vatandaşların merakla beklediği 5000 TL'lik başvuru ücreti iade sürecine dair detaylar merak ediliyor. Peki TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatacak ve nasıl alınır?