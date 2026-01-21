Habertürk
        TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

        Toplu Konut İdaresi 500 bin sosyal konut kura çekimi devam ederken TOKİ başvuru parası iadesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sosyal konutlara başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulmuştu. Peki TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

        Giriş: 21.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:17
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projelerine başvuran ve kura çekilişinde hak sahibi olamayan vatandaşların merakla beklediği 5000 TL'lik başvuru ücreti iade sürecine dair detaylar merak ediliyor. Peki TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatacak ve nasıl alınır?

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ başvuru bedeli, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade edilecek. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.

        Ayrıca TOKİ kura başvurusu geçersiz sayılan adayların da başvuru ücreti iade ediliyor.

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.

        3

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

        TOKİ tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

        TOKİ iade ücreti, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka üzerinden alınacak.

