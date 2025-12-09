TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan resmi takvime göre TOKİ başvuru, kura çekimi ve taksit ödeme tarihi belli oldu. Kura çekimi tamamlanan illerin sonuçları aynı gün içerisinde TOKİ tarafından ilan edilmeye başlanacak. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte?
TOKİ başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 19 Aralık’ta sona eriyor. Hak sahibi belirleme kura çekimi ise aralık ayında başlıyor. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ hak sahibi belirleme kura çekimi 29 Aralık 2025'te başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişinin akabinde resmi sonuçlar, en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar belli olacak.
TOKİ İLK KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlaması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL NEREDEN YAPILIR?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR?
TOKİ sosyal konut taksit ödemelerinin İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacağı belirtiliyor.