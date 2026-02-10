TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Bilecik kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre bugün Bilecik ili için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Bilecik'te inşa edilecek toplam 1419 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Bilecik kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Bilecik kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Bugün Bilecik için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Bilecik kurası ile Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde inşa edilecek toplam 1419 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Bilecik kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Bilecik kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı…
TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Bilecik kura çekimi, 10 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.
TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bilecik kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BİLECİK’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bilecik’in Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde toplam 1419 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 450
Bozüyük 370
Bozüyük Dodurga 80
Gölpazarı 115
İnhisar 74
Osmaneli 110
Pazaryeri 100
Söğüt 100
Yenipazar 20
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.