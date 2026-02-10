Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2026: TOKİ Bilecik kurası ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Bilecik 1419 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Bilecik kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre bugün Bilecik ili için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Bilecik'te inşa edilecek toplam 1419 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Bilecik kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Bilecik kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 08:53 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Bugün Bilecik için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Bilecik kurası ile Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde inşa edilecek toplam 1419 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Bilecik kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Bilecik kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Bilecik kura çekimi canlı izle ekranı…

        2

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Bilecik kura çekimi, 10 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Bilecik kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BİLECİK’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Bilecik’in Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde toplam 1419 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 450

        Bozüyük 370

        Bozüyük Dodurga 80

        Gölpazarı 115

        İnhisar 74

        Osmaneli 110

        Pazaryeri 100

        Söğüt 100

        Yenipazar 20

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"