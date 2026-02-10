TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bilecik 1419 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 Şubat Salı günü Bilecik için kura çekimi yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Bilecik'te inşa edilecek 1419 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Bilecik kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 10 Şubat 2026 TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Bilecik kura çekimi, 10 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.
Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda çekildi.
TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bilecik kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BİLECİK’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bilecik’in Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde toplam 1419 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 450
Bozüyük 370
Bozüyük Dodurga 80
Gölpazarı 115
İnhisar 74
Osmaneli 110
Pazaryeri 100
Söğüt 100
Yenipazar 20
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.