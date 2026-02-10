Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1419 konut TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bilecik 1419 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 Şubat Salı günü Bilecik için kura çekimi yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Bilecik'te inşa edilecek 1419 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Bilecik kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 10 Şubat 2026 TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:37
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Bilecik’te kura çekimi yapıldı. Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde inşa edilecek toplam 1419 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Bilecik kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Bilecik kura çekimi, 10 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.

        Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda çekildi.

        3

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Bilecik kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bilecik kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BİLECİK’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Bilecik’in Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde toplam 1419 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 450

        Bozüyük 370

        Bozüyük Dodurga 80

        Gölpazarı 115

        İnhisar 74

        Osmaneli 110

        Pazaryeri 100

        Söğüt 100

        Yenipazar 20

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
