TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 17 bin 225 konutun inşa edileceği Bursa kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt arıyor. Ayrıca Bursa kurası öncesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesinde yayınlanacak konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler isim listesi başvuru sahipleri tarafından bekleniyor. İşte, 2026 TOKİ Bursa konut kurası için belirlenen o tarih…