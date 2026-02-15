TOKİ Bursa kura tarihi belli oldu! TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bursa'da toplam 17 bin 225 konut inşa edileceği açıklanmıştı. 58 ilin kurası tamamlanırken gözler TOKİ Bursa kura tarihi, saati ve yerine çevrildi. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen 2026 TOKİ Bursa kurası tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Böylece 98 bin 839 konutun hak sahipleri belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaştı.
Bakan Murat kurum tarafından paylaşılan takvime göre TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Ancak TOKİ Bursa kura saati ve yeri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550
Büyükorhan 100
Gemlik 3000
Harmancık 100
İnegöl 4000
İznik 250
Keles 100
Mudanya 300
Mustafakemalpaşa 750
Orhaneli 175
Bursa Orhangazi 400
Yenişehir 500
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER AÇIKLANDI MI?
TOKİ Bursa konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz açıklanmadı.
Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazanacak.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bursa kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.