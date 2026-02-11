TOKİ Çankırı kura sonuçları sorgulama sayfası: 2026 TOKİ Çankırı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Çankırı ilimizde kura çekiliyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen kura sonucu Çankırı'da hak sahipleri belirlenecek. Çankırı Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerine toplam 1.753 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 11 Şubat 2026 TOKİ Çankırı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Çankırı projesi için kura çekimi gerçekleştiriyor. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabiliyor. Peki TOKİ Çankırı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Çankırı kura çekimi 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 VE HAK SAHİPLİ LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ile asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER
Kura çekimi ile Çankırı Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlenecek.
MERKEZ:650
ATKARACALAR:50
BAYRAMÖREN:33
ÇERKEŞ:100
ELDİVAN:120
ILGAZ:120
KIZILIRMAK:50
KORGUN:63
KURŞUNLU:100
ORTA:100
ORTA:94
ORTA:63
ORTA:50
ŞABANÖZÜ:110
YAPRAKLI:50