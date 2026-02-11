TOKİ Çankırı kura sonuçları sorgulama sayfası: 2026 TOKİ Çankırı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Çankırı projesi için kura çekimi gerçekleştiriyor. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabiliyor. Peki TOKİ Çankırı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?