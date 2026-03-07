TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Çorum kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 78 ilin kurası tamamlanırken, geriye Çorum, Muğla ve İstanbul kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Çorum projeleri için kura çekilişinin 9-14 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.