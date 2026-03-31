Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında kura sürecinde sona yaklaşıldı. 29 Aralık 2025 tarihinden bu yana devam eden kuralar sonucunda yaklaşık 400 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, geriye yalnızca İstanbul ve Çorum kuraları kaldı. TOKİ Çorum'da toplam 2 bin 867 konut inşa edecek. Kura çekimi öncesinde başvuruda bulunan vatandaşlar arasından başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayımlandı. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak ve isim listesi nasıl sorgulanır? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin konutluk proje kapsamında kura sürecinde sona gelindi. Aralık ayından bu yana devam eden çekilişlerde yaklaşık 400 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, 78 ilin kura çekimleri tamamlandı. Geriye ise sadece İstanbul ve Çorum kuraları kaldı. Çorum’da toplam 2 bin 867 konutun inşa edilmesi planlanırken, kura öncesinde başvurusu geçerli sayılan vatandaşların isim listesi de yayımlandı. Bu kapsamda "TOKİ Çorum kura çekimi tarihi belli oldu mu, kura saat kaçta, nerede gerçekleşecek, başvurusu kabul edilenler listesine nereden bakılır?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        TOKİ ÇORUM’DA 2 BİN 867 KONUT İNŞA EDECEK

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Çorum’da 2 bin 867 konut hayata geçirecek.

        Proje doğrultusunda şimdiye kadar 78 ilde kura süreci tamamlandı, geriye ise yalnızca Çorum ve İstanbul kaldı. Buna göre, Çorum kura çekiminin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        3

        TOKİ ÇORUM KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Çorum kurası için başvuranlar arasından başvurusu kabul edilen ve reddedilenler listesi resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Çorum kurası kabul ve red listesine ulaşabilirsiniz.

        TOKİ ÇORUM KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ Çorum kura çekimi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak. Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı.

        Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        5

        TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

        TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        6

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.

        7

        TOKİ ÇORUM KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edeceği 2 bin 867 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Çorum Merkez’de 1.200,

        Sungurlu’da 400,

        Osmancık’ta 300,

        Alaca’da 300,

        İskilip’te 300,

        Bayat’ta 200,

        Kargı’da 63,

        Uğurludağ’da 50,

        Mecitözü’de 28,

        Laçin’de 26 konut hayata geçirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik