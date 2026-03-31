TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu? TOKİ Çorum konut başvurusu kabul edilenler listesine nereden bakılır?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında kura sürecinde sona yaklaşıldı. 29 Aralık 2025 tarihinden bu yana devam eden kuralar sonucunda yaklaşık 400 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, geriye yalnızca İstanbul ve Çorum kuraları kaldı. TOKİ Çorum'da toplam 2 bin 867 konut inşa edecek. Kura çekimi öncesinde başvuruda bulunan vatandaşlar arasından başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayımlandı. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak ve isim listesi nasıl sorgulanır? İşte merak edilen tüm detaylar…
TOKİ ÇORUM’DA 2 BİN 867 KONUT İNŞA EDECEK
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Çorum’da 2 bin 867 konut hayata geçirecek.
Proje doğrultusunda şimdiye kadar 78 ilde kura süreci tamamlandı, geriye ise yalnızca Çorum ve İstanbul kaldı. Buna göre, Çorum kura çekiminin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TOKİ ÇORUM KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Çorum kurası için başvuranlar arasından başvurusu kabul edilen ve reddedilenler listesi resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Çorum kurası kabul ve red listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Çorum kura çekimi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak. Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.
TOKİ ÇORUM KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edeceği 2 bin 867 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Çorum Merkez’de 1.200,
Sungurlu’da 400,
Osmancık’ta 300,
Alaca’da 300,
İskilip’te 300,
Bayat’ta 200,
Kargı’da 63,
Uğurludağ’da 50,
Mecitözü’de 28,
Laçin’de 26 konut hayata geçirilecek.