TOKİ, 29 ilde yer alan toplam 244 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olarak belirlenen arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelerde alıcılarını bulacak. Ayrıca, ihaleye internet üzerinden teklif vererek katılım sağlamak da mümkün olacak. Tİşte, 244 arsa satışına dair tüm detaylar