TOKİ'den 48 ay vadeyle arsa satışı: TOKİ 29 ilde 244 arsa satışı ne zaman, nerede?
TOKİ, 29 ilde bulunan toplam 244 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 3 milyon 607 bin 91 metrekarelik büyüklüğe sahip arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkânıyla alıcılarla buluşturulacak. Satışlar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayede organizasyonlarıyla gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ 29 ilde 244 arsa ne zaman ve nerede satılacak?
TOKİ, 29 ilde yer alan toplam 244 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olarak belirlenen arsalar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelerde alıcılarını bulacak. Ayrıca, ihaleye internet üzerinden teklif vererek katılım sağlamak da mümkün olacak. Tİşte, 244 arsa satışına dair tüm detaylar
TOKİ 29 İLDE 244 ARSA NE ZAMAN VE NEREDE SATILACAK?
TOKİ, 29 İlde 244 arsayı 3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satacak. Satış aşağıdaki adreslerde yapılacak:
- Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşinat 48 ay vade
- Peşin alımlarda yüzde 15 indirim
ARSALAR NEREDE?
Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.