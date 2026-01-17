Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum kura sonuçları araştırılıyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:13
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte TOKİ Erzurum kura çekimi bugün yapıldı. TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı?

        TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ YAPILDI

        TOKİ Erzurum kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Erzurum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

        ERZURUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken) 3500

        Aşkale 200

        Çat 69

        Hınıs 50

        Horasan 200

        İspir 100

        Karayazı 100

        Karaçoban 50

        Köprüköy 50

        Narman 50

        Olur 50

        Oltu 100

        Pasinler 100

        Pazaryolu 50

        Şenkaya 50

        Uzundere 50

        Tekman 56

        Tortum 80

        TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

