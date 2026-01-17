TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte TOKİ Erzurum kura çekimi bugün yapıldı. TOKİ, Erzurum’un Merkez (Aziziye, Yakutiye, Palandöken), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur,Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman ve Tortum ilçelerinde toplam 4 bin 905 konut inşa edecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı?