        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Eskişehir 6055 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Eskişehir 6055 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimine göre çekiliş sırası Eskişehir'e geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 6 bin 55 konut için hak sahibi belirleme kurası 16 Şubat Pazartesi bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Eskişehir kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Eskişehir 6 bin 55 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? İşte 16 Şubat 2026 TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 16.02.2026 - 07:59 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:59
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Eskişehir’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Eskişehir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Proje kapsamında Eskişehir’in Merkez ve diğer ilçelerinde toplam 6 bin 55 konut inşa edileceği açıklanmıştı. İşte, 16 Şubat 2026 TOKİ Eskişehir kurası canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu’nda yapılacak.

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Eskişehir kura çekiliş töreni, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ESKİŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Eskişehir’in Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı), Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde toplam 6 bin 55 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı) 5080/

        Alpu 60

        Beylikova 50

        Çifteler 80

        Günyüzü 80

        Han 35

        İnönü 200

        Mahmudiye 80

        Mihalgazi 34

        Mihalıççık 77

        Sarıcakaya 79

        Seyitgazi 80

        Sivrihisar 120

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
