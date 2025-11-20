Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ genç başvurusu nasıl yapılır? TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabilir mi?

        TOKİ genç başvurusu nasıl yapılır? TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabilir mi?

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırımı TOKİ 500 bin sosyal konut projesine gençlerde yoğun ilgi gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için başvurular 10 Kasım'da açıldı. Kategori bazında başvuru şartları değişiyor. Genç TOKİ başvuru şartları arasındaki mülkiyet durumu ise en merak edilen konu oluyor. Peki TOKİ genç başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ başvurusu yapabilir mi?

        Giriş: 20.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:48
        TOKİ genç başvuruları devam ediyor. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. TOKİ’ye başvuru yapmak isteyen 18-30 yaş altındaki vatandaşlar anne babasının üzerine ev varsa başvuru yapıp yapamayacağını sorguluyor. Peki TOKİ genç başvurusu nasıl yapılır? TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabilir mi?

        TOKİ GENÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

        TOKİ 30 YAŞ ALTI GENÇ KATEGORİSİ HAKKINDA BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

        Bakan Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı.

        Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor.

        30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI

        -10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

        -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

        -Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

        -Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

        -Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

        -Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

        -Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

        ANNE VE BABASININ ÜZERİNE EVİ OLAN TOKİ SOSYAL KONUTA BAŞVURABİLİR Mİ?

        5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ

        81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak.

