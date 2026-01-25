Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle: TOKİ sosyal konut projesi Giresun 1676 konut kurası ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle: TOKİ Giresun 1676 konut projesi kura çekimi saat kaçta?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. 25 Ocak 2026 Pazar bugün Giresun için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Saat 11.00'de başlayacak çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. Peki, TOKİ Giresun kurası nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Giresun kurası canlı yayın izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 09:17 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Giresun kura çekimi yapılacak. Giresun'un 13 ilçesine toplamda inşa edilecek 1.676 konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin web sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte kura çekimine dair tüm detaylar ve TOKİ Giresun kura çekimi canlı izleme ekranı

        2

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ Giresun kura çekimi 25 Ocak 2026 Pazar saat 11.00'de Giresun Çotanak Konferans Salonunda yapılacak. Kura çekimi anlık olarak TOKİ'nin Youtube kanalından yayınlanacak.

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Gİresun kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GİRESUN'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?

        Merkez - 450

        Bulancal - 163

        Çamoluk - 63

        Çabakçı - 150

        Doğankent - 50

        Espiye - 100

        Görele - 100

        Güce - 100

        Keşap - 80

        Şebinkarahisar - 120

        Tirebolu - 100

        Yağlıdere - 100

        Piraziz - 100

        5

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.

        6

        TOKİ GİRESUN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi