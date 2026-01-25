TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle: TOKİ Giresun 1676 konut projesi kura çekimi saat kaçta?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Giresun kura çekimi yapılacak. Giresun'un 13 ilçesine toplamda inşa edilecek 1.676 konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin web sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte kura çekimine dair tüm detaylar ve TOKİ Giresun kura çekimi canlı izleme ekranı
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Giresun kura çekimi 25 Ocak 2026 Pazar saat 11.00'de Giresun Çotanak Konferans Salonunda yapılacak. Kura çekimi anlık olarak TOKİ'nin Youtube kanalından yayınlanacak.
TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Gİresun kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
GİRESUN'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?
Merkez - 450
Bulancal - 163
Çamoluk - 63
Çabakçı - 150
Doğankent - 50
Espiye - 100
Görele - 100
Güce - 100
Keşap - 80
Şebinkarahisar - 120
Tirebolu - 100
Yağlıdere - 100
Piraziz - 100
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.
TOKİ GİRESUN SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.