Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir satış süreci başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 ilde bulunan 102 iş yeri açık artırma yöntemiyle alıcılara sunulacak. Yüzde 10 peşinat avantajı ve 96 ay ile 120 aya varan taksit seçenekleriyle satışa çıkacak iş yerleri için araştırmalar sürüyor. İşte güncel bilgiler...