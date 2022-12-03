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TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022!

TOKİ konut projesinde kura çekimi sürüyor. İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında İstanbul Tuzla kura çekimi 30 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Başakşehir ilçesinden başvuru yapan vatandaşlar, kura çekim tarihlerini incelemeye aldı. İşte TOKİ il il kura çekim tarihleri ile Başakşehir kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ konut projesinde kura çekimleri başladı. 31 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekim sonuçlarını beklemeye başladı. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 vatandaşın başvuru yaptığı konut projesinde Başakşehir kura çekim tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, "Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman, Başakşehir kura sonuçları açıklandı mı?" İşte İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Başakşehir kura çekim sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirildi.
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.

    TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.  Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilen 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi.
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

    TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    2-3 Aralık: Düzce 110 konut

    2-7 Aralık: Konya 7655 konut

     
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

     

    4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

    6 Aralık: Bartın 850 konut

    7 Aralık: Karabük 899 konut
  • TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekim tarihleri 2022! Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman?

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