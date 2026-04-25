        TOKİ İSTANBUL KURA CANLI İZLE: 25 Nisan 2026 TOKİ İstanbul kurası saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın: 25 Nisan 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı?

        TOKİ İstanbul kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor! 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için hak sahipleri bugün yapılacak kura ile belirlenecek. Daha önce başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. TOKİ İstanbul kura saati, çekiliş yeri ve canlı yayın detayları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 08:43
        Son dakika: TOKİ İstanbul kura çekilişi bugün başlıyor! 100 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, başvurusu kabul edilen binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 500 bin sosyal konut projesinin en büyük etaplarından biri olan İstanbul kura çekilişine ilişkin saat, yer ve sonuç ekranı detayları gündemdeki yerini aldı. Peki, 25 Nisan İstanbul TOKİ kura çekilişi saat kaçta başlıyor? İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        TOKİ İstanbul kurası bugün gerçekleştiriliyor. 100 bin konut için kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü yapılıyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek. TOKİ İstanbul kurası çekilişinin saat 14.00'te başlaması bekleniyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.

        TOKİ 100 BİN KONUT İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebilecek.

        İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.

        TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.

        TOKİ KURA SIRA NUMARASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

