TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Bakan Kurum'dan TOKİ İstanbul kura tarihi açıklaması!
TOKİ İstanbul kura çekilişi megakentte ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edileceği bilinirken, hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura tarihini açıkladı. TOKİ İstanbul kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, başvuru kabul ve red listesi nasıl görüntülenir? İşte detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirlendi. Gözler ise TOKİ İstanbul kura çekilişine çevrildi. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura noter huzurunda yapılacak. Bu kapsamda ‘’TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?’’ sorusuna yanıt aranırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen kura çekimi için tarih verdi. Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme planıyla ev sahibi yapacak projede, megakent için konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin listesi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. İşte TOKİ İstanbul kura tarihi ile başvuru kabul ve red listesi!
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? BAKAN KURUM AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.
Ancak TOKİ İstanbul kurası için tam tarih henüz belli olmadı. Kura çekilişinin Mart sonuna kadar yapılması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazandı. Reddedilenler listesinde yer alanlar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek.
Ancak hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.