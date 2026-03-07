TOKİ İstanbul kura tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kuraya katılacaklar belli oldu mu?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kura sürecinde sona yaklaşılırken gözler en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'a çevrildi. Proje kapsamında megakentte 100 bin konutun inşa edileceği bilinirken, TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri araştırılmaya başlandı. Geri sayım sürerken başvuru sahipleri konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) duyurularına odaklandı. Bilindiği üzere çekilişin yapıldığı gün İstanbul TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Proje kapsamında şu ana kadar 78 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul, Çorum ve Muğla illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin 9-14 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.
İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?
TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı.
Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak.
Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazanacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.