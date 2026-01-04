Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN? 2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ İstanbul kurası ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yürütülen sosyal konut sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Kent genelinde 100 bin konutun hak sahiplerine dağıtılacağı projede başvurular tamamlanırken, milyonlarca İstanbullu şimdi sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılacak kura çekimine ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 04.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:08
        İstanbul’da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde heyecan giderek artıyor. TOKİ’nin İstanbul için ayırdığı 100 bin sosyal konut kapsamında başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecine çevrildi. Başvuru yapan milyonlarca kişi, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı sorularına yanıt arıyor. Projeye ilişkin yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde şu ana dek Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Ağrı ve Iğdır'ın başvuru sonuçları belli oldu. İstanbul'un başvuru sonuçları ve tarihi henüz belli olmadı. İlerideki günlerde takvimin netleşmesi bekleniyor.

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

