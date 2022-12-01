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TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ kura çekiminde 2. etap tamamlandı. Aralık ayına girilmesiyle başlayan yeni etapta TOKİ kura takvimi yenilendi. İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Silivri kura tarihleri sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? TOKİ İstanbul Silivri kura çekimi başladı mı, ne zaman yapılacak? Avrupa Yakası TOKİ kura tarihleri

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ilindeki ilk çekilişi Tuzla ile başladı. Avrupa Yakası Silivri'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? TOKİ İstanbul Silivri kura çekimi başladı mı, ne zaman yapılacak? Avrupa Yakası TOKİ kura tarihleri

    TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    TOKİ kura tarihleri merak ediliyor. TOKİ İstanbul Silivri ilçelerinin kura çekiliş takvimi henüz belli olmadı. Kura tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? TOKİ İstanbul Silivri kura çekimi başladı mı, ne zaman yapılacak? Avrupa Yakası TOKİ kura tarihleri

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? TOKİ İstanbul Silivri kura çekimi başladı mı, ne zaman yapılacak? Avrupa Yakası TOKİ kura tarihleri

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
  • TOKİ İstanbul Silivri kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? TOKİ İstanbul Silivri kura çekimi başladı mı, ne zaman yapılacak? Avrupa Yakası TOKİ kura tarihleri

    TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL olarak belirlendi.

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