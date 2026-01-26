500 bin sosyal konut projesi ile birlikte İzmir’de gerçekleşecek kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. İzmir merkez, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Karaburun, Bergama gibi birçok ilçede toplam 21 bin 210 konut inşa edilecek. Bu kapsamda “TOKİ İzmir kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontejan dağılımı nasıl?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...