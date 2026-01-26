Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İzmir kurası ne zaman, hangi gün yapılacak? TOKİ güncel kura takvimi ile İzmir kurası tarihi belli oldu mu?

        TOKİ İzmir kurası ne zaman yapılacak? TOKİ kura takvimi ile İzmir kura tarihi belli oldu mu?

        TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" uygulaması doğrultusunda gerçekleşen kura çekilişi takvimi yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut projesi ile İzmir'de 21 bin 20 konut sahiplerini bulacak. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, İzmir kura tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman yapılacak, kabul ve red listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 17:40 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:40
        1

        500 bin sosyal konut projesi ile birlikte İzmir’de gerçekleşecek kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. İzmir merkez, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Karaburun, Bergama gibi birçok ilçede toplam 21 bin 210 konut inşa edilecek. Bu kapsamda “TOKİ İzmir kurası tarihi belli oldu mu, ilçe kontejan dağılımı nasıl?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ İZMİR’DE 21 BİN 20 KONUT İNŞA EDİYOR

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ İzmir’de 21 bin 20 konut hayata geçiriyor. İzmir kurası için başvuru yapan vatandaşlar için kabul ve red listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayımlanacak.

        TOKİ İZMİR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ güncel kura takvimine göre İzmir kurası tarihi henüz açıklanmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ İZMİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ tarafından İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konutun ilçe kontenjan dağılımında,

        İzmir Merkez’de (Menemen) 15 bin,

        Aliağa’da 1.200,

        Foça’da 1.000,

        Kemalpaşa’da 1.000,

        Bergama’da 740,

        Dikili’de 500,

        Seferihisar’da 500,

        Selçuk’ta 500,

        Güzelbahçe’de 250,

        Urla’da 250,

        Karaburun’da 80 konut hayata geçirilecek.

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) ya da

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ İZMİR KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ başvuru bedeli, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade edilecek. Başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra geri ödenecek.

        İade süreci ise kura çekimi tamamlandıktan sonra başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 5 iş günü içinde iade listelerini hazırlıyor ve ödemeleri gerçekleştiriyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
