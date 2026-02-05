TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle ekranı 2025: TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugün Kahramanmaraş'ta hak sahibi belirleme kurası çekilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura ile 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Kahramanmaraş olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 8 bin 195 konut için çekilen TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katılım sağlayacak.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KAHRAMANMARAŞ'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kahramanmaraş’ın Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat), Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 8 bin 195 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4800
Afşin 600
Andırın 50
Çağlayancerit 30
Ekinözü 35
Elbistan 1500
Göksun 180
Nurhak 250
Pazarcık 400
Türkoğlu 350
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.