TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşi deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Kura ile birlikte Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 3 bin 135 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.