TOKİ Kocaeli kurası ne zaman yapılacak? TOKİ 500 bin konut projesi ile Kocaeli kurası tarihi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile iller bazında kura çekimleri aralıksız olarak sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimini yayınlamasının ardından gözler Kocaeli kurasına döndü. Kura çekimi sonucunda Kocaeli'de toplam 10 bin 340 konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Kocaeli kurası ne zaman yapılacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yurt genelinde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Kocaeli kura tarihi araştırılıyor. Kocaeli merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde inşa edilecek 10 bin 340 konut sahiplerini bulacak. Bu kapsamda “TOKİ Kocaeli kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
TOKİ KOCAELİ KURASI İLE 10 BİN 340 KONUT HAYATA GEÇİRİLİYOR
TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında il il kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. TOKİ Kocaeli kura çekimi sonucunda toplam 10 bin 340 konut inşa edilecek.
TOKİ KOCAELİ KURASI NE ZAMAN?
TOKİ Kocaeli kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KOCAELİ İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ Kocaeli kurası sonucunda inşa edilecek 10 bin 340 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Kocaeli merkez (Başiskele,İzmit,Kartepe) : 4 bin 800
Çayırova : 500
Derince : 90
Dilovası : 1.750
Gebze : 2 bin
Körfez : 1.200
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekmekte.