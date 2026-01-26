Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Kocaeli kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak, TOKİ 500 bin konut kura takvimi ile Kocaeli kura tarihi belli oldu mu?

        TOKİ Kocaeli kurası ne zaman yapılacak? TOKİ 500 bin konut projesi ile Kocaeli kurası tarihi

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile iller bazında kura çekimleri aralıksız olarak sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 26-31 Ocak 2026 TOKİ kura takvimini yayınlamasının ardından gözler Kocaeli kurasına döndü. Kura çekimi sonucunda Kocaeli'de toplam 10 bin 340 konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Kocaeli kurası ne zaman yapılacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yurt genelinde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Kocaeli kura tarihi araştırılıyor. Kocaeli merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde inşa edilecek 10 bin 340 konut sahiplerini bulacak. Bu kapsamda “TOKİ Kocaeli kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ KOCAELİ KURASI İLE 10 BİN 340 KONUT HAYATA GEÇİRİLİYOR

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında il il kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. TOKİ Kocaeli kura çekimi sonucunda toplam 10 bin 340 konut inşa edilecek.

        3

        TOKİ KOCAELİ KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ Kocaeli kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KOCAELİ KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ KOCAELİ İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ Kocaeli kurası sonucunda inşa edilecek 10 bin 340 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Kocaeli merkez (Başiskele,İzmit,Kartepe) : 4 bin 800

        Çayırova : 500

        Derince : 90

        Dilovası : 1.750

        Gebze : 2 bin

        Körfez : 1.200

        6

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu doğrultuda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekmekte.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi