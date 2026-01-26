Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yurt genelinde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Kocaeli kura tarihi araştırılıyor. Kocaeli merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde inşa edilecek 10 bin 340 konut sahiplerini bulacak. Bu kapsamda “TOKİ Kocaeli kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...