TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında yurt genelinde kuralar yapılmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana devam eden kura sürecinde, her gün farklı ilde kura çekimleri tamamlanarak hak sahipleri belirleniyor. Kura sonuçları e-Devlet ya da TOKİ'nin web sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahibi olan vatandaşlar, konut teslim tarihini merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya dair açıklama yaptı. Bu kapsamda "TOKİ konut teslimleri ne zaman başlıyor, başvuru ücreti iadesi nasıl yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde...