TOKİ konut teslim tarihi: 2026 TOKİ 500 bin konutları ne zaman teslim edilecek?
Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda yapılan TOKİ kura çekimleri ile hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Her hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından güncellenen kura takvimine göre il bazında kuralar gerçekleşiyor. Vatandaşlar, TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ sosyal konutları anahtar teslim tarihi belli oldu mu, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…
TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında yurt genelinde kuralar yapılmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana devam eden kura sürecinde, her gün farklı ilde kura çekimleri tamamlanarak hak sahipleri belirleniyor. Kura sonuçları e-Devlet ya da TOKİ'nin web sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Hak sahibi olan vatandaşlar, konut teslim tarihini merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya dair açıklama yaptı. Bu kapsamda "TOKİ konut teslimleri ne zaman başlıyor, başvuru ücreti iadesi nasıl yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde...
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’nin 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi ile kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Aralık ayından bu yana 50’den fazla ilin kurası tamamlanırken 177 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak.
Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILACAK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücreti iade edilecek.
İade işlemleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başlayacak. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sisteminden de görüntülenebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Buna göre, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.