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TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanacak. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı ve uygun taksitler ile ev sahibi olma imkanı sunuyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve özellikleri kampanyaya dahil olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, TOKİ konutları özellikleri, illeri ve konut ücetleri hakkında merak edilenler...

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  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri ve detayları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 100 bin arsa ve 250 bin konutu satışa çıkarıyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "TOKİ konutları hangi illerde, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ konut fiyatları hakkında merak edilenler...
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. Tarihlerin Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından başvurular TOKİ  e-devlet  başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    EVLER NASIL OLACAK?

    - Yerel ve yatay mimari

    - 5 katı geçmeyecek

    - Sıfır atık uyumlu

    - Enerji verimli

    - İklim dostu malzemeler

    - Yenilenebilir enerji sistem 
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    - T.C. vatandaşı olması,

    - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması 

    - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    - Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

    - Gençler 

    - Emekliler 

    - Şehit yakınları-gaziler 

    - Engelliler 
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

    TOKİ konutlarının aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağınının altını çizen Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.
  • TOKİ konutları nasıl olacak, özellikleri neler ve hangi illerde? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

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