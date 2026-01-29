500 bin konut projesi doğrultusunda başlatılan kura çekimleri, il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ, Konya’da toplam 15 bin 200 konutu hayata geçirmeyi planlıyor. Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu), Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Karapınar, Ilgın gibi birçok ilçede inşa edilecek konut sahiplerini bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 26-31 Ocak kura takvimini yayınlamasıyla birlikte Konya kura tarihi gündeme geldi. Bu kapsamda “TOKİ Konya kurası tarihi belli oldu mu, kura sonuçları nasıl öğrenilir?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...