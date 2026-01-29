TOKİ Konya kurası ne zaman? 500 bin konut projesi ile TOKİ Konya kurası hangi tarihte yapılacak?
TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında ülke genelinde 500 bin konut kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Yeni haftanın kura takviminin yayınlanmasının ardından Konya kura tarihi merak ediliyor. TOKİ, Konya'da 15 bin 200 konut inşa ederek binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, başvuruların kabul ve red listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...
500 bin konut projesi doğrultusunda başlatılan kura çekimleri, il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ, Konya’da toplam 15 bin 200 konutu hayata geçirmeyi planlıyor. Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu), Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Karapınar, Ilgın gibi birçok ilçede inşa edilecek konut sahiplerini bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 26-31 Ocak kura takvimini yayınlamasıyla birlikte Konya kura tarihi gündeme geldi. Bu kapsamda “TOKİ Konya kurası tarihi belli oldu mu, kura sonuçları nasıl öğrenilir?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ KONYA’DA 15 BİN 200 KONUT İNŞA EDİYOR
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Konya’da 15 bin 200 konut hayata geçiriyor. Konya kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul ve red listesi, TOKİ’nin resmi web sitesinden duyurulacak.
TOKİ KONYA KURASI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 26-31 Ocak TOKİ kura takvimini yayınlanmasıyla birlikte bu hafta hangi illerde kura çekimi yapılacağı belli oldu.
TOKİ Konya kura tarihi ise henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?
500 bin konut projesi kapsamında konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara, 5 bin TL olarak belirlenen başvuru ücreti iade edilecek.
İade işlemleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başlayacak. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ KONYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ tarafından Konya’da hayata geçirilecek 15 bin 200 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Konya Merkez’de (Meram, Karatay, Selçuklu) 9 bin 370
Ahırlı’da 71,
Akören’de 94,
Akşehir’de 500,
Altınekin’de 157,
Beyşehir’de 450,
Bozkır’da 150,
Cihanbeyli’de 300,
Çeltik’te 47,
Çumra’da 200,
Derbent’te 47,
Derebucak’ta 60,
Gencek’te 40,
Doğanhisar’da 150,
Emirgazi’de 94,
Ereğli’de 500,
Güneysınır’da 94,
Hadim’de 30,
Halkapınar’da 94,
Hüyük’te 90,
Selki’de 97,
Ilgın’da 300,
Kadınhanı’da 300,
Karapınar’da 300,
Karatay’da 100,
Kulu’da 300,
Meram’da 200,
Sarayönü’de 250,
Seydişehir’de 500,
Taşkent’te (Balcılar) 73,
Taşkent’te (Çetmi) 51,
Tuzlukçu’da 75,
Yalıhüyük’te 22,
Yunak’ta 94 konut inşa edilecek.