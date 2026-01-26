TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın TOKİ kura tarihleri belli oldu.

Yeni haftanın takvimine göre;

27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,

28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,

29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,

30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,

31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.