TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ kura sonuçları açıklanan iller doğrultusunda sorgulanıyor. TOKİ tarafından 26-31 Ocak tarihlerini kapsayan kura çekiliş takvimi yayınlanırken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar 32 ilde hak sahipleri belirlendi. TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor. İşte, 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ’nin açıkladığı kura tarihleri, takvim bilgileri ve çekime dair tüm detaylar merakla bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, bu hafta kura çekimi yapılacak illeri açıkladı. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
Açıklanan illere ait kura listeleri, isim sıralamasına göre görüntüleniyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın TOKİ kura tarihleri belli oldu.
Yeni haftanın takvimine göre;
27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,
28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,
29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,
30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,
31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.