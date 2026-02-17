TOKİ projesinde süreç kura çekimi ile sürüyor. "Ev Sahibi Türkiye" olarak nitelenen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar, yatay mimariye uygun olarak tasarlanıyor. 2+1 ve 1+1 şeklinde geleneksel dokuya uygun tasarlanacak olan TOKİ konutları, uygun ödeme planı ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öte yandan en fazla konut inşa edilecek İzmir, Ankara ve İstanbul'da kura çekiminin gerçekleceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte TOKİ kura tarihleri...