        TOKİ KURA TAKVİMİ İL İL DUYURULDU! Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? Hatay, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ kura takvimi il il belli oldu! Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor. Bugüne kadar 75 ilde kura çekimi yapıldı. Toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Gözler ise yeni haftanın kura takvimine çevrildi. 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında kura çekilişi gerçekleştirilecek iller belli oldu. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel kura takvimi ile 2-8 Mart haftasında çekilişi yapılacak şehirler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 07:10
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kura sürecinde sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar yapılan kura çekimleri ile 75 ilde toplam 331 bin 833 hak sahibi belirlendi. Geriye ise sadece 6 şehir kalırken gözler yüksek kontenjanlı illere çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura tarihleri yoğun bir şekilde araştırılırken 2-8 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller açıklandı. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte, yeni haftanın kura takvimi…

        2

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE BUGÜNE KADAR 75 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 27 Şubat Cuma günü Edirne'de 2 bin 530, Osmaniye’de 2 bin 990, Denizli’de 6 bin 370 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

        29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye’de kura çekimleri tamamlandı.

        Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

        3

        YENİ HAFTADA HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT SAHİBİNİ BULACAK?

        Yeni haftada hangi illerde kaç konutun hak sahiplerinin belirleneceği belli oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        4

        2-8 MART 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

        3 Mart Salı günü Ankara’da 31.073,

        6 Mart Cuma günü İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        5

        İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

        ANKARA

        Tarih: 3 Mart Salı

        Saat: 13:30

        Yer: Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi

        6

        İZMİR

        Tarih: 6 Mart Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        7

        HATAY

        Tarih: 6 Mart Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        8

        MUĞLA

        Tarih: 9 Mart Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

        9

        TOKİ MUĞLA KURA TARİHİ DEĞİŞTİ

        TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak kura tarihi ertelendi.

        TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.

        Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

        10

        81 ilin 75'inin kurası tamamlanırken Ankara, Muğla, Hatay ve İzmir çekiliş tarihleri de açıklandı. Geriye ise sadece 2 il kaldı. Bu iller ise Çorum ve İstanbul.

        Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.

        11

        ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Ancak TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        12

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
