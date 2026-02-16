TOKİ sosyal konut projesinde 16-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kura tarihleri il il belli oldu. Böylelikle; kent genelinde 6 bin 633 konut inşa edilecek Sakarya'nın kura tarihleri de açıklık kazandı. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekiminin ardından, kura sonuçları noter huzurunda canlı yayında isim listesi ile açıklanacak. Kura çekiminin hemen öncesinde ilçe ilçe kabul red sayıları belli oldu. Peki, "TOKİ Sakarya kurası ne zaman, Sakarya kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...