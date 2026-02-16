Canlı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 16-22 Şubat haftası TOKİ kura çekim takvimini duyurdu. Böylelikle başta Bursa olmak üzere, Adana, Diyarbakır, Konya ve Sakarya kura çekim tarihleri de belli oldu. Yapılan açıklamanın ardından TOKİ Sakarya kura tarihi gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, TOKİ Sakarya kurası ne zaman, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" İşte TOKİ kura takvimi ile Sakarya kura tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:18
        TOKİ sosyal konut projesinde 16-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kura tarihleri il il belli oldu. Böylelikle; kent genelinde 6 bin 633 konut inşa edilecek Sakarya'nın kura tarihleri de açıklık kazandı. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekiminin ardından, kura sonuçları noter huzurunda canlı yayında isim listesi ile açıklanacak. Kura çekiminin hemen öncesinde ilçe ilçe kabul red sayıları belli oldu. Peki, "TOKİ Sakarya kurası ne zaman, Sakarya kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

        TOKİ SAKARYA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan güncel TOKİ kura takvimi ile bu hafta yapılacak kura çekilişleri belli oldu.

        TOKİ Sakarya kurası 17 Şubat Salı günü saat 11.00'de Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        TOKİ SAKARYA İLÇE İLÇE KABUL VE RED SAYILARI

        Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan): 33.939 onay / 4.361 red

        Akyazı: 4.367 onay / 375 red

        Ferizli: 1.299 onay / 181 red

        Geyve: 1.831 onay / 174 red

        Hendek: 2.925 onay / 327 red

        Karasu: 3.112 onay / 464 red

        Kocaali: 1.594 onay / 213 red

        Pamukova: 1.218 onay / 131 red

        Söğütlü: 575 onay / 54 red

        Taraklı: 312 onay / 39 red

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ SAKARYA KONUT İLÇE DAĞILIMI NASIL?

        Toki 500 bin konut projesi kapsamında Sakarya konut ilçe dağılımı şu şekilde:

        Sakarya Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) 4 bin,

        Akyazı’da 500,

        Ferizli’de 500,

        Karasu’da 500,

        Pamukova’da 300,

        Kocaali’de 250,

        Hendek’te 223,

        Geyve’de 140,

        Söğütlü’de 120,

        Taraklı’da 100 konut inşa edilecek.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

