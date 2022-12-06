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TOKİ kura tarihleri ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde il il kura çekilişleri devam ediyor. Aralık ayına girilmesiyle 3. etap takvimi yenilendi. TOKİ kura çekimi tarihlerini ve TOKİ sonuç sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    Batı Karadeniz ve İç Anadolu kuralarının başlamasıyla güncellenen takvim sonrası İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde TOKİ kura tarihleri merak ediliyor. İlk Evim İlk İşyerim projesi kapsamında kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte 2022 TOKİ kura tarihleri...
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    4 - 5 Aralık: Zonguldak

    6 Aralık: Bartın

    7 Aralık: Karabük

    NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu ile Yalıhüyük ve Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayan üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri: Aralık TOKİ kura tarihleri takvimi ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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