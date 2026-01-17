TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları merak ediliyor. Malatya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 9 bin 659 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı?