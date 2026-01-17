Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:40
        1

        TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları merak ediliyor. Malatya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 9 bin 659 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı?

        2

        TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ YAPILDI

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başladı. Kura çekilişine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.

        Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

        3

        MALATYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

        Bugünkü kura çekimi ile toplam 9.659 konutun dağılımı şu şekilde yapılacak:

        Merkez (Battalgazi - Yeşilyurt): 8.500 Konut

        Doğanşehir: 300 Konut

        Hekimhan: 300 Konut

        Akçadağ: 150 Konut

        Yazıhan: 79 Konut

        Kale: 75 Konut

        Kuluncak: 70 Konut

        Darende: 65 Konut

        Arguvan: 50 Konut

        Doğanyol: 40 Konut

        Arapgir: 30 Konut

        TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

