TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başladı. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları merak ediliyor. Malatya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 9 bin 659 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ YAPILDI
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başladı. Kura çekilişine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.
Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.
MALATYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ
Bugünkü kura çekimi ile toplam 9.659 konutun dağılımı şu şekilde yapılacak:
Merkez (Battalgazi - Yeşilyurt): 8.500 Konut
Doğanşehir: 300 Konut
Hekimhan: 300 Konut
Akçadağ: 150 Konut
Yazıhan: 79 Konut
Kale: 75 Konut
Kuluncak: 70 Konut
Darende: 65 Konut
Arguvan: 50 Konut
Doğanyol: 40 Konut
Arapgir: 30 Konut
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)