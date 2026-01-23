Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 7 bin 459 sosyal konut TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Ocak Cuma günü Manisa için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Manisa'da inşa edilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ Manisa kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Manisa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 14:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Ocak Cuma günü kura çekimi yapılan illerden biri Manisa oldu. Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde inşa edilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Manisa kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Manisa kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.

        Saat 11.00'de başlayan çekiliş, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.

        TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcımız Hasan Suver, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TOKİ Başkan Yardımcımız Ömer Caniklioğlu, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Manisa ili kurası çekildi.

        Noter huzurunda 7.45hak sahibinin isimleri belirlendi. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun!'' denildi.

        3

        TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Manisa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Manisa kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        MANİSA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Manisa'nın Merkez (Şehzadeler, Yunusemre), Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde toplam 7 bin 459 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Şehzadeler, Yunusemre) 3500

        Akhisar 1000

        Alaşehir 200

        Demirci 200

        Gölmarmara 110

        Gördes 100

        Kırkağaç 49

        Kula 350

        Salihli 500

        Saruhanlı 120

        Selendi 100

        Soma 250

        Turgutlu 750

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!