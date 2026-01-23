TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Manisa 7 bin 459 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Ocak Cuma günü Manisa için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Manisa'da inşa edilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ Manisa kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Manisa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Ocak Cuma günü kura çekimi yapılan illerden biri Manisa oldu. Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde inşa edilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Manisa kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Manisa kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.
Saat 11.00'de başlayan çekiliş, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.
TOKİ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakan Yardımcımız Hasan Suver, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TOKİ Başkan Yardımcımız Ömer Caniklioğlu, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Manisa ili kurası çekildi.
Noter huzurunda 7.45hak sahibinin isimleri belirlendi. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun!'' denildi.
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Manisa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Manisa kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
MANİSA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Manisa'nın Merkez (Şehzadeler, Yunusemre), Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde toplam 7 bin 459 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Şehzadeler, Yunusemre) 3500
Akhisar 1000
Alaşehir 200
Demirci 200
Gölmarmara 110
Gördes 100
Kırkağaç 49
Kula 350
Salihli 500
Saruhanlı 120
Selendi 100
Soma 250
Turgutlu 750
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.