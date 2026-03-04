Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Muğla başvurusu kabul ve red listesi 2026: TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

        TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! İşte TOKİ Muğla konut başvurusu kabul ve red listesi

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. TOKİ Muğla kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Muğla kura tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 07:04
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci devam ediyor. Proje kapsamında 6 bin 417 konutun inşa edileceği Muğla’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi erişime açıldı. Böylece Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 6 bin 417 konutun sahiplerini belirleyecek kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Muğla kurası için belirlenen o tarih ile konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        2

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak kura tarihi ertelendi.

        TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.

        Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

        3

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Menteşe) 5400

        Bodrum 500

        Fethiye 150

        Kavaklıdere 50

        Köyceğiz 42

        Milas 200

        Seydikemer 75

        5

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
