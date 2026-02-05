TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? Yüzyılın Konut Projesi ile TOKİ Muğla kurası isim listesi yayınlandı mı?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında 30'dan fazla ilde kura çekimleri tamamlandı. Şubat ayının ilk haftasında kuralar yapılmaya devam ederken Muğla kura tarihi merak ediliyor. TOKİ Muğla'da toplam 6 bin 417 konut hayata geçirecek. Başvurularını yapan vatandaşlar, isim listesini araştırıyor. Peki, TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak, kabul edilenler listesi açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin başlattığı Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde kura çekim süreci devam ediyor. Aralık ayından bu yana 30’dan fazla ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, gözler Muğla kurasına döndü. Kura doğrultusunda TOKİ’nin Muğla’da inşa edeceği 6 bin 417 konut için hak sahipleri belirlenecek. Muğla Merkez (Menteşe) başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Milas gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda “TOKİ Muğla kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ MUĞLA’DA 6 BİN 417 KONUT HAYATA GEÇİRİYOR
500 bin konut projesi ile TOKİ Muğla’da 6 bin 417 konut inşa edecek. Muğla konutları için hak sahibi olacak vatandaşlar, kura çekilişi sonucunda belirlenecek.
TOKİ MUĞLA İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ kura çekimlerine katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını tamamladı. Muğla kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
TOKİ MUĞLA KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MUĞLA KURASI NE ZAMAN?
TOKİ 2-8 Şubat kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlandı. Takvim doğrultusunda Muğla kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.
TOKİ MUĞLA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?
TOKİ tarafından Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konutun ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Muğla Merkez’de (Menteşe) 5 bin 400,
Bodrum’da 500,
Milas’ta 200,
Fethiye’de 150,
Seydikemer’de 75,
Kavaklıdere’de 50,
Köyceğiz’de 42 konut hayata geçirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.