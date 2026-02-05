TOKİ’nin başlattığı Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde kura çekim süreci devam ediyor. Aralık ayından bu yana 30’dan fazla ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, gözler Muğla kurasına döndü. Kura doğrultusunda TOKİ’nin Muğla’da inşa edeceği 6 bin 417 konut için hak sahipleri belirlenecek. Muğla Merkez (Menteşe) başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Milas gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda “TOKİ Muğla kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...