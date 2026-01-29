TOKİ Niğde kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Niğde 2 bin 604 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Niğde kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Niğde kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde toplam 2 bin 604 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Niğde kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Niğde kura çekimi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Niğde kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Niğde kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
NİĞDE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Niğde’nin Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1140
Merkez Aktaş 73
Merkez Edikli 50
Merkez Haciabdullah 79
Merkez Karaatli 60
Merkez Yeşilgölcük 60
Altunhisar 200
Altunhisar Keçikalesi 63
Bor 300
Bor Bahçeli 94
Bor Çukurkuyu 94
Bor Kemerhisar 63
Çamardı 94
Çiftlik 108
Çiftlik Divarlı 126
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.